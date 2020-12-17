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12:37

Путин не сделал прививку от коронавируса

фото ЗакС политика Путин не сделал прививку от коронавируса

Глава России Владимир Путин сообщил, что сам пока не сделал прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Об этом он заявил во время пресс-конференции 17 декабря. Президент сказал, что пока вакцина для его возрастной категории не готова. 

- Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне, и до таких как я вакцины пока не добрались, - заявил глава государства.

По его словам, он строго следует рекомендациям специалистов. Путин обещал, что обязательно привьется, "как только это станет возможным". Он добавил, что не видит причин не вакцинироваться. Российская вакцина очень эффективна, заявил президент:

- Хорошая вакцина, я много раз об этом говорил. И безопасная, и эффективно действующая - где-то 95%. И нет ни одного случая серьезного побочного действия. 

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