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13:06

"Это че такое, с какой стати?": Путин объяснил свое недовольство ростом цен

фото ЗакС политика "Это че такое, с какой стати?": Путин объяснил свое недовольство ростом цен

Президент Владимир Путин в рамках итоговой пресс-конференции прокомментировал инициированную им заморозку цен на базовые продукты питания. Его задело то, что чиновники допустили рост цен по тем причинам, которых можно было бы избежать. В свою очередь, с объективным ростом цен он согласен и связывает его с подорожанием закупаемых комплектующих, которые дорожают из-за разницы в курсе валют.

"Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующей острой реакции. <...> Потому что при том, что у нас урожай рекордный за последние шесть лет... <> А хлеб растет в цене, макароны растут в цене, это че такое, с какой стати?", - задался он риторическим вопросом.

При этом, после всех директив по заморозке цен Путину важно, чтобы "чтобы не перегнули палку, не пережали с административными мерами". В целом, оценивая проблему ретроспективно, президент склоняется к выводу, что ситуацию можно было упредить, вовремя скорректировав вывозные пошлины.

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