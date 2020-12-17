ГИК обязал ИКМО "Ланское" признать итоги выборов по 2-му округу недействительными

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 декабря частично удовлетворила жалобу экс-кандидата в муниципальные депутаты МО "Черная речка" (ныне "Ланское") Павла Чупрунова, обязав местный избирком признать результаты выборов по 2-му округу недействительными в соответствии со вступившим в силу решением суда.

Чупрунов, выдвигавшийся на муниципальных выборах 2019 года от "Справедливой России", просил комиссию также признать незаконным бездействие ИКМО, но ГИК в этом ему отказал. Во время заседания городского избиркома 17 декабря член ГИК Олег Зацепа сообщил, что причины, по которым ИКМО "Ланское" воздерживалось от решения по выборам представляются ему понятными: суд признал итоги голосования недействительными, но не обязывал местную комиссию принимать этого решения.

Член ГИК Ольга Покровская в свою очередь заявила, что, по ее мнению, бездействие ИКМО должно было быть признано незаконным. Она указала, что после отмены результатов выборов местная комиссия должна была отменить и решение о регистрации кандидатов, а также опубликовать соответствующие сведения в СМИ. Большинство коллег из Горизбиркома ее не поддержало.

Во время заседания Горизбиркома Чупрунов озвучил просьбу, чтобы члены комиссии направили заявление в Следственный комитет. Экс-претендент на место депутата считает, что СК должен провести проверку действий ИКМО "Ланское" в связи с неисполнением решения суда от 2019 года, постановившего зарегистрировать его кандидатом, и на воспрепятствование реализации его избирательных прав. Чупрунов уточнил, что обращался в СК и сам, но ведомство перенаправляло его заявления то в прокуратуру, то в Горизбирком. По мнению Чупрунова, СК недостаточно серьезно относится к его обращениям, но он выразил надежду, что к заявлению от ГИК ведомство должно подойти иначе.

После рассмотрения жалобы Чупрунова глава Горизбиркома Наталья Чечина проводила заявителя словами: "Павла Вячеславовича мы поблагодарим за участие, за активную жизненную позицию, поздравим с наступающим Новым годом и пожелаем успехов. И всего вам доброго".

Напомним, ранее Приморский районный суд признал результаты выборов на 2-м округе МО "Черная речка" (ныне "Ланское") недействительными. Таким образом, из совета вышли пять депутатов, среди которых брат спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова Василий. Решение районного суда устояло в Санкт-Петербургском городском суде в августе 2020 года. При этом, ИКМО требуемого выводами судов решения не приняла.

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