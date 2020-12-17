"Раньше многие вещи сделать было невозможно": Путин объяснил, почему Конституцию изменили в 2020 году

Президент Владимир Путин попытался объяснить, почему для поправок в Конституцию был выбран именно 2020 год: по его убеждению, раньше некоторые из новых положений не могли бы быть реализованы из-за недостаточной экономической и военной мощи государства. Кроме того, он напомнил, что Конституция 1993 года принималась "в условиях боевых действий в столице" и "помогла восстановить гражданский мир", но с тех пор многое изменилось и стране потребовалось развитие.

"Некоторые вещи мы не могли раньше осуществить. Например, социальные гарантии, связанные с необходимостью обязательной индексации пенсий. Да там не платили по полгода!", - подчеркнул он, добавив, что сейчас важно законодательно лишить начальников остающейся у них возможности не индексировать выплаты.

Аналогичным, неудовлетворительным образом обстояли дела, по его оценке, с возможностями государства защищать свой суверенитет от внешнего вмешательства и вторжения. Подводя итог конституционному эксперименту, завершившемуся принятием поправок 1 июля на всенародном голосовании, Путин заявил. что "граждане стали авторами поправок".