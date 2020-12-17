"Держит слово, мужчина, хвостом не виляет": Путин выразил уважение Эрдогану

Президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой итоговой пресс-конференции, порассуждал о мировой политике и отметил, что не делит зарубежных партнеров на плохих и хороших и "работает со всеми". При этом глава государства все же коснулся некоторых персоналий, например, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым у него иногда резко расходятся мнения по определенным вопросам.

"Быть может, [у нас с ним] даже противоположные взгляды, но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, то он идет до конца. Это элемент такой прогнозируемости. это очень важно, для того чтобы понимать, с кем имеешь дело", - рассудило первое лицо РФ.

Кроме того, Путин признался, что "может, флюиды на личном уровне" способствуют хорошим, доверительным отношеням с китайским лидером Си Цзиньпином и, как следствие, помогают в совместной работе.