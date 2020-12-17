Путин пока не определился с переизбранием в 2024 году

Глава России Владимир Путин заявил, что пока не решил, участвовать ли в выборах президента в 2024 году. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 17 декабря.

По словам президента, формально он получил от народа разрешение на переизбрание, так как изменения в Конституцию были одобрены. Путин добавил, что внесение поправки об обнулении сроков стоило того, если это пойдет на благо страны.

- Я для себя еще не принял решение: пойду, не пойду на выборы в 24 году. Но, что касается, стабильного развития страны - это многого стоит, - считает глава государства.