Столичного "яблочника" Запольного задержали и силой увезли в военкомат

Московский активист, член партии "Яблоко" Сергей Запольнов был задержан возле своего дома: после - его силой увезли в военкомат, известил "МБХ медиа" зампред столичного отделения политорганизации Кирилл Гончаров.

"Уже сидит в машине, его доставят в военкомат. Пока никаких подробностей нет, он только написал, когда его задержали, скинул фотографию. Сказал, что к нему стучали домой 15 минут, его матери угрожали прийти на работу, если никто не откроет дверь. В итоге Сергей открыл дверь, его сразу задержал наряд полиции", – сообщил Гончаров.

Минувшей осенью правоохранители подобным образом обрушивались на соратников Алексея Навального: одного из них, к примеру, вызывали в военкомат по просроченной повестке, другого забрали в армию, несмотря на имеющиеся противопоказания.