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14:48

Путин об аресте Фургала: Мы что, для каких-то партий должны делать исключение, что ли?

фото ЗакС политика Путин об аресте Фургала: Мы что, для каких-то партий должны делать исключение, что ли?

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с бывшим губернатором Хабаровского края, членом ЛДПР Сергеем Фургалом, из-за летнего ареста которого в регионе происходили длительные волнения.

"У меня с ним были добрые отношения, он вполне в общих чертах лояльный был человек, никаких проблем у меня с ним не возникало. На мой взгляд, он работал в целом вполне исправно и в общем старался как руководитель региона", - оценил он период работы чиновника, в 2018-2020 годах.

Однако, заметил Путин, тяжесть обвинения (предполагаемое участие в ОПГ, совершавшей убийства) не позволяла правоохранительной системе действовать иначе, несмотря на понятный гнев избирателей Фургала.

"Я их понимаю, но как быть с этими обвинениями-то? Это же не какое-то политическое преследование", - отметило первое лицо РФ.

По его словам, представители "Единой России" тоже время от времени обвиняются в тяжелых преступлениях и впоследствии отбывают строгое наказание за это.

"Мы что, для каких-то партий должны делать исключение, что ли?", - заключил Путин.

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