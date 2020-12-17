Путин о Беларуси: Надо набраться терпения и подождать

Во время пресс-конференции президента России Владимира Путина 17 декабря у него поинтересовались отношением к ситуации в Республике Беларусь, где после выборов главы государства идут протесты против официальных итогов голосования. Путин заявил, что белорусский народ должен самостоятельно разобраться в ситуации без вмешателсьвта извне. Сейчас же оно присутствует, уверен российский президент, как информационное, так и финансовое и политическое. По мнению Путина, из этого ничего хорошего не выходит.

- Надо просто набраться терпения и подождать. Помогать всем полдитическим силам не конфликтовать друг с дургом, а настроить всех на позитивный диалог направленный на защиту интересов граждан, - заявил президент России.

Он напомнил, что действующие глава Беларуси Александр Лукашенко иниицировал изменение Конституции. "Посмотрим, как это все будет происходить", - сказал Путин.