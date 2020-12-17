Путин рассказал о расходовании Фонда национального благосостояния

Президент Владимир Путин объяснил значение Фонда национального благосостояния и рассказал о том, как он расходуется. То, что это происходит очень дозированно, подчеркнул президент, связано с необходимостью иметь "подушку безопасности". При этом ни к каким потрясениям правительство, накапливая в запасах существенную сумму, не готовится. Он также напомнил о законе, который позволяет тратить средства ФНБ только тогда, когда его объем превышает 7% от ВВП страны. По последним данным, сейчас этот показатель приближается к 7,1%. В свою очередь, ликвидная часть ФНБ в этом году составляет 8,2 трлн рублей.

"Мы пользуемся этим (фондом - прим. ЗАКС.Ру), но пользоваться должны аккуратно. <...> Мы используем все способы обеспечивания устойчивости бюджета, в том числе заимствования на внутреннем рынке. <...> Минфин всегда смотрит на эти цифры, исходя из перспективы трех лет, имея в виду возможную курсовую разницу и рост экономики внутри страны", - рассказал Путин.

В итоге в 2020 году на компенсационные выплаты различным группам граждан (студентам, семьям с детьми, врачам) и крупным предприятиям из ФНБ выделили 350 млрд рублей. На сегодняшний день 250 млрд рублей из них уже освоено.