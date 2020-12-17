Путин: Гонка вооружения уже началась

Президент России Владимир Путин заявил, что гонка вооружения началась после выхода США из договора по ПРО. В качестве ответной меры российская сторона начала заниматься созданием гиперзвукового оружия, сообщил глава государства.

По его словам, сейчас страна затрачивает 46 млрд рублей на оборонную сферу, а США - 770 млрд рублей. При этом, Россия делает то, что "другим не удается", считает Путин. В частности, повторил президент, уже созданы некторые виды гиперзвукового оружия, соединенные штаты пока только работают над ним. Россия же занимается разработкой "противоядия" против такого оружия, сообщил глава страны.