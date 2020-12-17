Немецкая прокуратура допросила Навального после запроса российских властей

Прокуратура ФРГ вызывала на допрос российского оппозиционера Алексея Навального постфактум поступившего от властей РФ запроса. О походе в надзорное ведомство политик сообщил у себя в Twitter.

"Судя по количеству сообщений в моем телефоне, Путин сказал что-то о расследовании про отравителей из ФСБ. Пока ничего не знаю - весь день был на допросе. Немецкая прокуратура допрашивала меня по запросу российских властей", - поделился Навальный.

Ранее российские власти заявляли, что Германия игнорирует запрос Генпрокуратуры РФ и не предоставляет сведений об инциденте с участием политика.

Накануне оппозиционные депутаты ЗакСа обратились к главе ФСБ Александру Бортникову с требованием изучить сведения, представленные в громком расследовании The Bellingcat и Insider.

В материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могут быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.