18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17 декабря, 16:48

ЕСПЧ принял жалобу карельчанки, осужденной за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска

фото ЗакС политика ЕСПЧ принял жалобу карельчанки, осужденной за комментарий о теракте в УФСБ Архангельска

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой на приговор по делу об оправдании терроризма, известил в беседе с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Как указано в жалобе карельчанки, проведенная в рамках её дела "сомнительная" экспертиза нарушает статью 6 Конвенции по правам человека. Адвокаты усомнились в компетентности и беспристрастности эксперта.

"Отсутствие документов, подтверждающих образование и уровень квалификации эксперта Гуриной в двух областях психологии и лингвистики, проведение двух лингвистических исследований до возбуждения уголовного дела, затем комплексной психолого-лингвистической экспертизы в рамках расследования одним и тем же специалистом, который к тому же является сотрудником ФСБ – государственной структуры, где был совершен теракт, ссылка в заключении экспертизы на документ, который не был предоставлен на исследование, вызывают обоснованные сомнения в компетентности и беспристрастности эксперта. Выраженное мнение следователя в постановлении о назначении лингвистического исследования о том, что Национальная оборона является протеррористическим  сообществом и утверждение экспертом данного факта вызывают сомнения", - говорится в тексте жалобы.

В декабре 2019 года Муранову приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. Ей вменили оправдание терроризма из-за комментария во "ВКонтакте", который касался теракта у управления ФСБ в Архангельске. В апреле суд оставил этот приговор в силе.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17 декабря, 14:36 Столичного "яблочника" Запольного задержали и силой увезли в военкомат

17 декабря, 13:39 ГИК обязал ИКМО "Ланское" признать итоги выборов по 2-му округу недействительными

17 декабря, 12:51 Из бюджета РФ выделено 600 млн рублей на строительство нового дома для ветеранов в Великом Новгороде

17 декабря, 12:18 Стычка фанатов "Зенита" и "Спартака" привела к возбуждению уголовного дела

17 декабря, 11:10 Полиция ищет хулиганов, забросавших Вечный огонь на Марсовом поле снегом

17 декабря, 10:45 На стене спецприёмника, где отбывал наказание политолог Соловей, появилась его именная табличка

17 декабря, 9:50 Жириновский: Лучший способ регулировать цены на продукты - составлять списки на арест

16 декабря, 18:53 "Открытые медиа": Германия подозревает зятя Мишустина в связи с хищением НДС на 5,2 млрд рублей

16 декабря, 18:23 Минсельхоз пообещал снижение цен на сахар и масло в России в течение пяти дней

16 декабря, 17:54 КСП нашла у комитета по физкультуре нарушений на 389,3 млн рублей


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:50 2020 год глазами Путина

21:09 ЗакС обратился к Беглову по поводу стадиона в Павловске

20:56 Невзоров придумал "самую страшную кару" для доцента Соколова

20:28 Беглов пообещал, что все медорганизации Петербурга подключат к сервису "Вызов врача на дом" до конца 2020 года

20:20 На пресс-конференции с Путиным поговорило рекордно малое число зарубежных журналистов

19:40 В петербургском СИЗО открыли постоянную выставку картин из Русского музея

19:10 "Люмьер-холл" закрыли на 20 суток из-за нарушений "коронавирусных" правил

18:51 Власти Псковской области разыскивают автора фейка о грядущем COVID-локдауне

18:45 Российским спортсменам сократили срок выступлений под нейтральным флагом

18:40 Коммунисты провели акцию памяти жертв Жанаозена у генконсульства Казахстана в Петербурге

18:28 Суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого в госизмене экс-журналиста Сафронова

18:10 Алехину оштрафовали за перфоманс против полицейского насилия

17:56 Беглов учредил экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

17:21 В Кремле признали слежку российских спецслужб за Навальным

16:52 Защитники здания ВНИИБ встали в пикеты у главного офиса застройщика

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru