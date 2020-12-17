Защитники здания ВНИИБ встали в пикеты у главного офиса застройщика

Защитники здания бывшего НИИ Бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте, 49, провели протестную акцию под окнами компании-девелопера ФСК, владеющей объектом. Активисты на пикетах упрекнули ее в обмане, поскольку заявлениям об нежелании сносить здание стало противоречить поведение застройщика в судах. Например, ФСК оспаривает запрет на снос и заявляет, что он "наносит существенный ущерб интересам компании, так как она занимается строительством".

Судебный запрет действует до 23 января, но активисты опасаются, что застройщику не терпится приступить к демонтажу сооружения, представляющего собой образец так называемого сталинского неоклассицизма, как можно раньше.

Напомним, что всех арендаторов бизнес-центра, который находился в здании последние годы, выселили осенью. Спасти постройку пытаются помочь депутаты ЗакСа, контактирующие с городским правительством, но пока судьба ВНИИБ не решена. Градозащитников также не устраивает необоснованный, с их точки зрения, отказ КГИОП присваивать зданию статус памятника, что стало бы гарантией его неприкосновенности. Подробнее о конфликтной ситуациичитайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Красимир Врански / ВКонтакте