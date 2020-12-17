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17 декабря, 17:21

В Кремле признали слежку российских спецслужб за Навальным

фото ЗакС политика В Кремле признали слежку российских спецслужб за Навальным

Журналист "Дождя" Антон Желнов поймал кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова постфактум большой пресс-конференции Владимира Путина и попросил его уточнить - действительно ли за политиком Алексеем Навальным велось наблюдение со стороны силовых структур.

На вопрос корреспондента: "Было расследование, за Навальным была слежка. Это доказано. Почему?", Песков сообщил следующее:

"Президент сказал причину, почему за ним [за Навальным] присматривают [спецслужбы]. Растущие уши специальных служб [других стран], и мы тоже неоднократно говорили, что вызывает много вопросов разные высказывания с призывами о свержении власти", - уведомил чиновник.

Ранее сегодня Путин заявил, что последнее резонансное изыскание The Bellingcat и Insider является не более чем "компиляцией, помойкой и легализацией материалов американских спецслужб".

"Если бы его [Навального] на самом деле хотели отравить, то довели бы дело до конца. Кому он нужен-то", - заключил глава государства.

В то же время некоторое время назад сам политик сообщил, что побывал на опросе у немецкой прокуратуры: сделано это было по запросу российских властей.

В громком материале называются имена и должности восьмерых человек, которые, как утверждают журналисты, якобы могут быть причастны к покушению на Навального, причем некоторые из них следили за политиком по всей России на протяжении последних трёх лет. Авторы публикации считают, что все члены этой спецкоманды могут быть тесно связаны с ФСБ.

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