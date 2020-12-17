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17 декабря, 17:56

Беглов учредил экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

фото ЗакС политика Беглов учредил экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

Петербургский губернатор Александр Беглов создал специальные экспертные советы, которые займутся вопросами о предоставлении помощи наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям экономики - сферам общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта.

Соответствующие коррективы внесены градоначальником в постановление локального правительства "О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раз в две недели эксперты будут предоставлять Беглову аналитику рынка, рассказывать об ущемлении прав бизнеса и предлагать те или иные решения по поддержке предприятий.

К примеру, представители комитета по туризму будут принимать участие в активизации работы туристской отрасли и отрабатывать сценарии по восстановлению потока приезжающих в регион путешественников.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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