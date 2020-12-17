Беглов учредил экспертные советы для помощи пострадавшим от пандемии отраслям

Петербургский губернатор Александр Беглов создал специальные экспертные советы, которые займутся вопросами о предоставлении помощи наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям экономики - сферам общественного питания, торговли, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, а также физической культуры и спорта.

Соответствующие коррективы внесены градоначальником в постановление локального правительства "О рабочей группе по мониторингу ключевых экономических показателей и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации мероприятий по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Раз в две недели эксперты будут предоставлять Беглову аналитику рынка, рассказывать об ущемлении прав бизнеса и предлагать те или иные решения по поддержке предприятий.

К примеру, представители комитета по туризму будут принимать участие в активизации работы туристской отрасли и отрабатывать сценарии по восстановлению потока приезжающих в регион путешественников.

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