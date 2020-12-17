Алехину оштрафовали за перфоманс против полицейского насилия

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина получила от суда в Москве штраф в размере 15 тысяч за акцию в центре столицы, посвященную полицейскому насилию, сообщает "Медиазона" со ссылкой на юриста Мансура Гильманова. Судили ее на основании протокола, составленного по традиционной для политических активистов статье 20.2 КоАП (нарушение правил организации и проведения публичных мероприятий).

Перфоманс состоялся около Красной площади в конце ноября. Вместе с другой активисткой Маргаритой Коноваловой Алехина примотала к столбу скотчем их общего знакомого-художника, одетого в форму ОМОНа. Липкая лента была исписана одним и тем же словосочетанием "Осторожно, хрупкое", что и стало названием акции. Зафиксировав своего соратника, две девушки сумели скрыться до появления полицейских. Примечательно, что Коноваловой за эту же акцию досталось более строгое наказание в виде 20 суток административного ареста.