Суд отклонил апелляцию на арест обвиняемого в госизмене экс-журналиста Сафронова

Городской суд Москвы отклонил апелляцию на арест советника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста Ивана Сафронова в рамках дела о государственной измене, уведомили "МБХ медиа" в пресс-службе инстанции.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Лефортовского районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Сафронову И.И. до 7 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", – уточнила представитель суда.

Некоторое время назад столичный Лефортовский суд пролонгировал Сафронову арест на три месяца - до марта 2021 года.

Ранее сегодня в ходе своей большой пресс-конференции президент Владимир Путин вновь ошибся, сказав, что дело бывшего журналиста связано с его работой в "Роскосмосе". Кроме того, он снова назвал его "осужденным".

Напомним, что дело Сафронова, арестованного нынешним летом, ведется в закрытом режиме, так как затрагивает государственную тайну, которую мужчина, по версии следствия, передал чешскому знакомому. Журналистское сообщество организовало целую кампанию в поддержку 30-летнего арестанта, которому грозит до 20 лет заключения.