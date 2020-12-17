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17 декабря, 18:45

Российским спортсменам сократили срок выступлений под нейтральным флагом

фото ЗакС политика Российским спортсменам сократили срок выступлений под нейтральным флагом

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вынес новое решение по делу о допинговом скандале с участием России. Срок действия наложенных на российских спортсменов санкций в виде необходимости выступать на олимпиадах под нейтральным флагом сократили на один год. Таким образом, согласно судебному решению, после 16 декабря 2022 года россияне снова смогут представлять свое государство на международных соревнованиях.

В течение ближайших двух лет РФ не сможет претендовать на право проведения различных чемпионатов мира и олимпиад на своей территории. Наконец, спортивные чиновники РФ не смогут посещать подобные соревнования в официальном качестве.

Поводом для скандала, вспыхнувшего в конце прошлого года, стали подозрения в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни "предположительных негативных аналитических выводов".

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