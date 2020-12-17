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17 декабря, 18:51

Власти Псковской области разыскивают автора фейка о грядущем COVID-локдауне

фото ЗакС политика Власти Псковской области разыскивают автора фейка о грядущем COVID-локдауне

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с призывом не верить заведомо ложной информации о том, что в регионе якобы в ближайшее время будут введены жёсткие COVID-ограничения.

Дело в том, что в местных Telegram-каналах активно обсуждаются некие решения, якобы принятые в ходе закрытого заседания локального оперативного штаба.

"Автор фейка явно не местный и точно не грамотный, потому что все заседания штаба у нас проходят в прямом эфире. По этой причине провести его втайне попросту невозможно", - констатирует Ведерников.

По словам регионального главы, правоохранители занимаются вычислением злоумышленника.

Аналогичный фейк распространили ранее сегодня и в Новгородской области.

"Никаких документов не подписывалось, решений подобного характера не принималось! Ориентируйтесь только на официальную информацию оперативного штаба!" - заявил начальник управления информационной политики администрации губернатора региона Николай Шестаков.

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