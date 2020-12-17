В петербургском СИЗО открыли постоянную выставку картин из Русского музея

Петербургский следственный изолятор №5 на Арсенальной улице стал местом для постоянной выставки картин классических русских художников из собрания Русского музея. Ближе к арестантам стали портреты в исполнении Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина.

"Мы стараемся дать возможность посетить наш музей любым категориям граждан", - приводит цитату замдиректора Русского музея Анны Цветковой "Интерфакс".

Выставку организовали в рамках получившего президентский грант проекта "Арт-терапия в пенитенциарной системе при оказании психологической помощи заключенным в целях особых прав, свобод и законных интересов граждан, гуманизации условий содержания лиц, заключенных под стражу".

Фото: пресс-служба петербургского УФСИН