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17 декабря, 20:28

Беглов пообещал, что все медорганизации Петербурга подключат к сервису "Вызов врача на дом" до конца 2020 года

фото ЗакС политика Беглов пообещал, что все медорганизации Петербурга подключат к сервису "Вызов врача на дом" до конца 2020 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что до начала 2021 года к сервису "Вызов врача на дом" в рамках проекта "Электронное здравоохранения" планируется подключить все медицинские организации города. Об этом глава города написал в ответе на запрос депутата ЗакСа от "Яблока" Бориса Вишневского, уточнив, что это будет сделано благодаря модернизации информационных систем медучреждений.

"В целях предупреждения возникновения социальной напряженности в связи с недоступностью Сервиса запуск Сервиса планировался после того, как более 50 процентов медицинских организаций Санкт-Петербурга подтвердят возможность получения заявок для вызова врача на дом в электронном виде посредством Сервиса с Портала", - объяснил губернатор причину задержек.

По его словам, функционал приема заявок с портала "Здоровье петербуржца" работает нормально. 

"В настоящее время возможность получения заявок подтверждается со стороны 65 процентов медицинских организаций Санкт-Петербурга, Сервис запущен в личном кабинете пациента", - написал Беглов. 

Вишневский рассказал, что счел ответ главы города "странным" и "лукавым". Он предложил читателям ЗАКС.Ру провести проверку: попробовать вызвать врача через этот сервис и посмотреть, в скольких случаях это будет получаться.

- Он пишет, что 65% медицинских учреждений уже наконец-то готовы. Но хочется сказать: "Какие это 65?" - заявил депутат.

Кроме того, депутат обратил внимание, что из 23 сервисов проекта "Электронное здравоохранение" на конец 2020 года работает только 10. 

- Этот проект ведется уже три года. Я видел презентацию, согласно которой проект должны были запустить еще в прошлом году, когда никакой эпидемии еще не было, - возмутился депутат.

"Яблочник" полагает и что не лучшим решением было давать доступ на сервисы только гражданам, зарегистрированным на портале государственных услуг.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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