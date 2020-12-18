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9:56

Власти Ленобласти объявили 31 декабря нерабочим днём

фото ЗакС политика Власти Ленобласти объявили 31 декабря нерабочим днём

В правительстве Ленинградской области было принято решение сделать 31 декабря праздничным - нерабочим - днём, известили в пресс-службе региональной администрации.

Вместо 31 числа работникам бюджетной сферы надо будет выйти на службу в субботу, 26 декабря. Главам иных предприятий и организаций рекомендовано также перенести рабочий день своими решениями.

Некоторое время назад представляющий Петербург в Госдуме депутат Михаил Романов обратился к градоначальнику Александру Беглову с предложением сделать 31 число выходным.

В 2020 году 31 декабря приходится на будний день и считается рабочим. Региональные власти вправе самостоятельно объявить этот день выходным. Такое решение уже приняли более двух десятков регионов, в том числе в СЗФО – Мурманская и Архангельская области, Карелия, НАО.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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