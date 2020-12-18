Умер известный петербургский эколог, руководитель проектов Greenpeace Рашид Алимов

На 41-м году жизни скончался известный петербургский эколог, руководитель одного из проектов Greenpeace Рашид Алимов, уведомила журналистка Александра Гармажапова у себя в Twitter.

По её словам, мужчина умер от последствий коронавирусной инфекции. В Greenpeace эту информацию ЗАКС.Ру подтвердили, однако точный диагноз будет установлен после вскрытия.

Знакомые эколога говорят, что последние две недели он лежал в реанимации.

Рашид Алимов сотрудничал с различными экологическими организациями и движениями начиная с 2001 года, а в Greenpeace устроился в 2012 году. Среди прочего он занимался проблемами радиационной безопасности: он вёл в Петербурге кампанию против ввоза в Россию отходов гексафторида урана - так называемых "урановых хвостов", протестовал против возведения новых атомных электростанций.

Фото: Страница Алимова "ВКонтакте"