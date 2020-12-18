Неизвестные попытались взломать аккаунты авторов расследования о зяте Путина

Журналисты "Важных историй" в Telegram-канале сообщили, что их аккаунты в Facebook и Telegram попытались взломать после пресс-конференции президента Владимира Путина.

Неизвестных интересовали аккаунты шести журналистов, которые работали над расследованием о дочери и бывшем зяте Путина. Под взлом попали аккаунты Facebook Дмитрия Великовского, Алеси Махоровской, а также профили в Telegram Романа Анина, Олеси Шмагун и Романа Шлейнова. В случае с Аниным, злоумышленники получили код двухфакторной защиты в обход SIM-карты журналиста, но пароль от второго фактора ввести у них уже не получилось.

"Важные истории" 7 декабря опубликовали расследование, из которого следует, что Кирилл Шамалов после свадьбы с Екатериной Тихоновой, которую СМИ называют дочерью президента, купил 3,8% акций компании "Сибур" за сто долларов, что ниже их рыночной стоимости в миллионы раз. Источником информации стала электронная переписка бизнесмена.

Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал это расследование. Он назвал его "компиляцией" заявил, что не дочитал до конца, и упрекнул журналистов в том, что в нем писали "зять президента, зять президента", а в конце – "бывший зять".