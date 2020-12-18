18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:45

Соловьев и Анохин обменялись репликами о масочном режиме в Мариинском дворце

фото ЗакС политика Соловьев и Анохин обменялись репликами о масочном режиме в Мариинском дворце

Депутат "Единой России" Андрей Анохин продолжает бороться за то, чтобы его коллеги по Заксобранию Петербурга носили и не снимали маски на заседаниях. Он выложил в Instagram новое обращение на эту тему, отметив 16 парламентариев-единороссов.

Отдельно депутат обратился к вице-спикеру ЗакСа Сергею Соловьеву, у которого спросил, кто ему выдал особое разрешение не носить средство индивидуальной защиты в общественных местах.

Анохин затронул тему несоблюдения многими депутатами масочного режима на пленарном заседании в среду, 16 декабря. Во время выступления единоросса спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и его заместители Соловьев и Анатолий Дроздов были без масок.

Позже Соловьев выступил по этому поводу в эфире телеканала "78". Он объяснил, что Макаров не носит СИЗ, потому что вынужден в ходе заседания постоянно говорить, а они с Дроздовым - потому что уже переболели коронавирусом.

"Я, конкретно, переболел, у меня есть разрешение [находиться на заседании] без маски. С Дроздовым такая же ситуация", - сказал Соловьев.

Анохин в своем минутном Insta-обращении заявил, что постановление главного санитарного врача России о масочном режиме в местах массового скопления людей обязательно для всех.

"Также и для депутатов, которые находятся на своих рабочих местах. Если у вас есть особое разрешение не носить маску, о котором вы сказали в прямом эфире, мне было бы очень интересно узнать, кто вам его выдал", - продолжил Анохин.

Отметим, что Соловьев также упрекнул однопартийца в том, что тот "загружает эфир совершенно бестолковой и ложной информацией". 

"У нас в парламенте такой порядок санитарный: при входе измеряется температура, практически все сотрудники Законодательного собрания ходят в масках, мы сократили количество помощников", - рассказал вице-спикер.

Он также заявил, что слышит о деятельности Анохина только в контексте рэп-баттлов, в том числе с картонной коробкой, но не волонтерской деятельности. Соловьев сказал, что его оппонент даже не может отчитаться перед фракцией, какую помощь он оказывает врачам. Анохин на это ответил, что "делать добрые дела на показ" ему не позволяет воспитание.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 Беглов выступит "помощником Деда Мороза" и подарит детям брюки, рубашку и краски

17:55 Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

17:39 Подходы к Цимбалинскому путепроводу реконструируют за 23 млн рублей

17:22 Муниципал: Суд не нашел оснований для роспуска совета МО "Ульянка"

17:20 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

17:03 Смольный установил тарифы на водоснабжение в 2021 году

16:33 "Двусторонняя пневмония и высокая температура": Глава Псковской области слёг с COVID-19

16:13 COVID-19 унёс жизнь второго депутата Госдумы: от инфекции скончался коммунист Валентин Шурчанов

16:00 Муниципал: В МО "Ланское" ушли от ответов на вопрос об увольнении главы местной администрации

15:51 Песков объяснил слова Путина о "долгой работе" Сафронова у Рогозина докладом следствия

15:18 Суд в Петербурге заблокировал сайты, продававшие справки об отрицательном тесте на коронавирус

15:00 Муниципал: Бывший глава Красного Села не смог вернуть мандат через суд и попытается через Путина

14:57 Песков: Отдельной вакцины от COVID-19 для Путина не существует

14:54 В МВД анонсировали создание киберполиции

14:36 Депутат Соловьев объяснил свои слова о "разрешении" не носить маску

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru