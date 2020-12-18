Соловьев и Анохин обменялись репликами о масочном режиме в Мариинском дворце

Депутат "Единой России" Андрей Анохин продолжает бороться за то, чтобы его коллеги по Заксобранию Петербурга носили и не снимали маски на заседаниях. Он выложил в Instagram новое обращение на эту тему, отметив 16 парламентариев-единороссов.

Отдельно депутат обратился к вице-спикеру ЗакСа Сергею Соловьеву, у которого спросил, кто ему выдал особое разрешение не носить средство индивидуальной защиты в общественных местах.

Анохин затронул тему несоблюдения многими депутатами масочного режима на пленарном заседании в среду, 16 декабря. Во время выступления единоросса спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и его заместители Соловьев и Анатолий Дроздов были без масок.

Позже Соловьев выступил по этому поводу в эфире телеканала "78". Он объяснил, что Макаров не носит СИЗ, потому что вынужден в ходе заседания постоянно говорить, а они с Дроздовым - потому что уже переболели коронавирусом.

"Я, конкретно, переболел, у меня есть разрешение [находиться на заседании] без маски. С Дроздовым такая же ситуация", - сказал Соловьев.

Анохин в своем минутном Insta-обращении заявил, что постановление главного санитарного врача России о масочном режиме в местах массового скопления людей обязательно для всех.

"Также и для депутатов, которые находятся на своих рабочих местах. Если у вас есть особое разрешение не носить маску, о котором вы сказали в прямом эфире, мне было бы очень интересно узнать, кто вам его выдал", - продолжил Анохин.

Отметим, что Соловьев также упрекнул однопартийца в том, что тот "загружает эфир совершенно бестолковой и ложной информацией".

"У нас в парламенте такой порядок санитарный: при входе измеряется температура, практически все сотрудники Законодательного собрания ходят в масках, мы сократили количество помощников", - рассказал вице-спикер.

Он также заявил, что слышит о деятельности Анохина только в контексте рэп-баттлов, в том числе с картонной коробкой, но не волонтерской деятельности. Соловьев сказал, что его оппонент даже не может отчитаться перед фракцией, какую помощь он оказывает врачам. Анохин на это ответил, что "делать добрые дела на показ" ему не позволяет воспитание.

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