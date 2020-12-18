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12:08

Прокуратура добивается запрета в России аниме "Тетради смерти" и песни Моргенштерна

фото ЗакС политика Прокуратура добивается запрета в России аниме "Тетради смерти" и песни Моргенштерна

Прокуратура подала в Колпинский суд Петербурга иски с требованием запретить в России несколько аниме-сериалов и песню рэпера Моргенштерна "Я съел деда", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Всего суд зарегистрировал пять подобных исков, которые содержат 49 ссылок. Заявители добиваются запрета таких аниме-сериалов, как "Тетрадь смерти", "Токийский террор", "Эльфийская песнь", "Межвидовые рецензенты" и другие. Их не устраивает, что в них показаны жестокость, насилие, убийства, нетрадиционные сексуальные отношения.

Обновлено 12:52 "Медиазона" со ссылкой на представителей судов сообщила, что прокуратура также требует запретить аниме "Наруто". 

По словам представителей судов, песню Моргенштерна еще придется послушать, поскольку специалисты не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме названия. Все дела приняты к производству.

фото: кадр из аниме "Тетрадь смерти"

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