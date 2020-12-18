В Петербурге осталось лишь 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом

Зампредседателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в ходе брифинга заявил, что стационары Петербурга, предназначенные для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, работают на пределе возможностей, передает "Интерфакс".

По словам Сараны, свободными остались лишь 4% инфекционных коек – 982. За последние сутки госпитализированы 979 петербуржцев, за неделю стационары приняли на 7% больше пациентов, чем на неделе перед этим. При этом чиновник заявил, что Петербург вышел на плато по выявлению зараженных коронавирусом.

В Петербурге уже продолжительное время ежедневно регистрируется более чем 3 тысячи новых случаев заболевания каждый день. За последние сутки выявлено еще 3,7 тысяч заболевших, всего, по данным оперштаба, коронавирусом болеют 74,8 тысяч петербуржцев прямо сейчас.