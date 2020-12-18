В Смольном опровергли сообщения о планах ввести в Петербурге локдаун из-за коронавируса

Зампредседателя комитета по промышленности и торговле Александр Ситов в ходе брифинга заявил, что Смольный не планирует вводить в Петербурге жесткие ограничения, как весной, передает "Фонтанка.ру".

В соцсетях появились сообщения о том, что оперштаб якобы решил закрыть с 28 декабря все магазины, кроме продуктовых, фитнес-центры, салоны красоты, кинотеатры, а также продлить школьные каникулы до 17 января. В комитете по образованию уже заявляли, что зимние каникулы для школьников закончатся 11 января, как и планировалось изначально.

Ситов заявил, что Смольному известен источник этих сообщений, но назвать его он отказался. По словам чиновника, все решения о "коронавирусных" ограничениях принимаются в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, и "пока распоряжений от них, фиксирования стабилизации ситуации или резкого ухудшения не поступало".

"Мы ждем рекомендаций от Роспотребнадзора, после их поступления будут приниматься те или иные решения", — подчеркнул Ситов.

Также в ходе брифинга Ситов заявил, что в ходе последнего рейда правоохранители практически не выявили нарушений в соблюдении установленных ограничений.