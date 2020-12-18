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14:09

Песков о слежке за Навальным: За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире

фото ЗакС политика Песков о слежке за Навальным: За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что за политиком Алексеем Навальным действительно ведут слежку спецслужбы, ответ Пескова на вопрос журналиста "Коммерсанта FM" приводит "Медуза" в Telegram-канале.

Напомним, накануне президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал расследование The Insider, Bellingcat и ФБК, в котором названы имена сотрудников ФСБ, которые якобы могут быть причастны к отравлению Навального в августе. Из материала следует, что ФСБ как минимум несколько последних лет следила за политиком. Путин не опроверг доводы, изложенные в расследовании, и заявил, что российские спецслужбы "должны присматривать" за Навальным.

"Владимир Путин говорил о том, что спецслужбы присматривают за теми, кто контактирует со спецслужбами других государств. Ну и к этому еще можно добавить, что, конечно, спецслужбы присматривают за теми, кто допускает высказывания, призывающие к насильственной смене власти и так далее — что может трактоваться как нарушение действующего законодательства. За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире", - сказал Песков.

Навальному стало резко плохо 20 августа в самолете Томск – Москва. Три недели он провел в коме, в первые дни его отказывались транспортировать в клинику в Германии из Омска, куда доставили политика. В итоге Навального все же перевезли в немецкую клинику, в начале сентября он пришел в себя.

Эксперы нескольких европейских лабораторий, в том числе специалисты ОЗХО, нашли в анализах Навального следы яда, который может быть новой разновидностью "Новичка". Российская сторона отрицает возможность отравления Навального и отказывается возбуждать уголовное дело.

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