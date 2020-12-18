Новогоднюю ёлку у администрации Фрунзенского района украсили карикатурами на Серова

Главную купчинскую ёлку, установленную прямо возле здания администрации Фрунзенского района, украсили картонными игрушками, на которых карикатурно изображён глава территории Константин Серов, известили в паблике "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На ограде, окружающей искусственное дерево, висит также баннер, на котором отображена следующая надпись:

"Подарки от главы района. Разбитые дороги и тротуары. Кучи мусора на улицах и во дворах. Зловонные свалки. Незаконные ларьки. Уплотнительная застройка. Коррупция".

Серов и ранее появлялся на проблемных объектах вверенного ему района в шутливых образах, напоминающих о его обещаниях: например, в ноябре активисты "Молодого Петербурга" распечатали постеры с головой чиновника, прифотошопленной к телу Ждуна, и установили их на самых "болезненных" точках района.

Добавим также, некоторое время назад Контрольно-счётная палата по итогам проверки деятельности администрации Фрунзенского района насчитала 778 финансовых нарушений на сумму 306,2 млн рублей.

Фото: "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

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