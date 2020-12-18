Депутат Соловьев объяснил свои слова о "разрешении" не носить маску

Депутат Законодательного собрания Сергей Соловьев сообщил ЗАКС.Ру, что в эфире телеканала "78" не совсем правильно выразил свою мысль, когда объяснял отсутствие у себя медицинской маски на заседании парламента 16 декабря. В телепрограмме депутат сказал, что у него якобы есть разрешение не носить маску.

Парламентарий заявил ЗАКС.Ру, что никакого разрешения, естественно, нет - подобных рекомендаций не существует. По словам Соловьева, он хотел рассказать, что уже переболел коронавирусом и имеет антитела.

- Я не успел просто сказать, там так часто перебивают... Я имел ввиду, что у меня антитела. И маску я практически всегда надеваю. Просто бывает [снимаю], когда какие-то документы подписываешь или вопрос обсуждаешь, - рассказал вице-спикер.

Он добавил, что и на заседании парламента мог снять маску из-за того, что ему было тяжело дышать или требовалось что-то обсудить.

На том же заседании ЗакСа с претензией к коллегам выступил депутат Андрей Анохин. В частности, он спросил у Соловьева, кто ему выдал особое разрешение сидеть в зале без маски. Позже Анохин опубликовал в социальных сетях ролик, в котором он напоминает о том, что постановление Роспотребнадзора о ношении масок в общественных местах обязательно для всех.

София Саттарова

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