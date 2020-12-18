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14:57

Песков: Отдельной вакцины от COVID-19 для Путина не существует

фото ЗакС политика Песков: Отдельной вакцины от COVID-19 для Путина не существует

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков в ходе брифинга уведомил СМИ, что какой-либо специфической, президентской, вакцины лично для Владимира Путина разработано не было, информирует ТАСС.

"Первое лицо государства пользуется теми же прививками, теми же лекарствами, которые делаются для всех граждан страны. И никто никогда отдельную прививку для кого-то одного, даже если это глава государства, делать не будет", - пояснил чиновник.

Днём ранее, в ходе большой пресс-конференции Путина спросили, делал ли он прививку от COVID-19. В ответ глава государства сообщил, что пока не вакцинировался, поскольку медики не рекомендуют прививаться представителям старшей возрастной группы.

При этом препарат он опробует на себе сразу же, когда это будет возможно. Отечественная разработка - "Спутник V" - весьма безопасна, заключил президент.

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