В МО "Ланское" ушли от ответов на вопрос об увольнении главы местной администрации

Член регионального политсовета петербургского отделения "Единой России" Михаил Доброхотов оставил должность главы муниципальной администрации МО "Ланское" (бывшая "Черная речка"), сообщили ЗАКС.Ру два осведомленных источника.

По словам собеседников, решение могло быть не добровольным. Доброхотов от комментариев по поводу своего ухода отказался. Он попросил позвонить ему в другой раз, сославшись на "интенсивные дни". Позже единоросс прочитал, но не стал отвечать на сообщение, в котором корреспондент ЗАКС.Ру попросил его подтвердить или опровергнуть информацию об увольнении.

Заместитель главы муниципалитета Антон Капралов на вопрос о достоверности сведений об уходе руководителя администрации ответил: "Без комментариев", после чего положил трубку. Другой депутат местного совета Татьяна Горячкина сообщила, что впервые слышит об увольнении.

На вопрос ЗАКС.Ру о временно исполняющим обязанности главы не смогли ответить и в местной администрации. 17 декабря там пообещали перезвонить "в ближайшее время", а 18 декабря не брали трубку.

Отметим, что информация о Доброхотове и его фотография исчезли из раздела "местная администрация" сайта МО "Ланское", где находились еще 15 декабря.

Напомним, Доброхотов входил в число соратников спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова и работал его помощником. На муниципальных выборах 2019 года он руководил избирательной комиссией МО "Черная речка", к работе которой было множество претензий у кандидатов от оппозиции. До выборов комиссия допустила только представителей "Единой России" и четырех самовыдвиженцев, двое из которых участвовали в молодежном совете соседнего Петроградского района. В состав молодежного совета входил и сам Доброхотов.

После выборов руководитель местного избиркома сначала на временной, затем на постоянной основе возглавил муниципальную администрацию округа "Черная речка", который с начала 2020 года переименовали в "Ланское".

В ноябре 2019 года Доброхотова избрали в региональный политический совет "Единой России". Тогда же его делегировали на съезд партии в Москву.

Приморский районный суд Петербурга в январе признал результаты выборов по второму округу МО "Черная речка" недействительными. В августе Горсуд подтвердил это решение. Таким образом, был удовлетворен иск партии "Справедливая Россия" и ее представителя Павла Чупрунова, которого ИКМО "Черная речка" не зарегистрировала кандидатом. Согласно судебному решению, мандатов мундепов должны лишиться пять единороссов, в том числе родной брат спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова Василий. 17 декабря Горизбирком обязал ИКМО признать результаты выборов по второму округу недействительными в соответствии со вступившим в силу решением суда.

Деятельность главы местной администрации "Ланского" регулярно освещала муниципальная газета "Черная речка". В каждом номере за 2020 год она рассказывала как правило о нескольких мероприятиях с участием Доброхотова, в том числе его выступлении в дельфинарии перед первоклассниками и встречах с женщинами в честь 8 марта. В декабрьском номере муниципал упоминается только один раз: его фамилия встречается среди участников чаепития в честь Дня матери.

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