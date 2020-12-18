COVID-19 унёс жизнь второго депутата Госдумы: от инфекции скончался коммунист Валентин Шурчанов

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции скончался второй депутат Государственной думы - представитель фракции КПРФ Валентин Шурчанов, уведомил РИА "Новости" его однопартиец Сергей Гаврилов.

"Сегодня в 14:40 [ушёл]. Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный", - охарактеризовал коллегу Гаврилов.

Шуршанов стал вторым депутатом, умершим из-за COVID-19. Первым ушёл из жизни его коллега по партии Ваха Агаев.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин известил, что уже двое думских депутатов повторно заразились опасной инфекцией.