Суд не нашел оснований для роспуска совета МО "Ульянка"

Кировский районный суд Петербурга 18 декабря не стал удовлетворять иск помощницы депутата ЗакСа Сергея Никешина ("Единая Россия") Марии Мартынюк к муниципалам МО "Ульянка". Об этом ЗАКС.Ру сообщил заместитель главы муниципалитета, член Партии Роста Павел Кондрашов.

Мартынюк, будучи жительницей "Ульянки", требовала признать бездеятельность местного совета. Она утверждала, что на совете более трех месяцев не собирался кворум. Это могло бы послужить основанием для роспуска депутатов и назначения новых выборов.

Дело рассматривалось судом более полугода, с 1 июня. Финальное заседание, по словам Кондрашова, продлилось не менее шести часов.

Напомним, после муниципальных выборов 2019 года контроль над МО "Ульянка" потеряли единороссы, близкие депутату Никешину. Главой стала Оксана Хлебникова, избравшаяся от КПРФ, а ее заместителем - Кондрашов.

Вскоре заседания начали бойкотировать отдельные мундепы от "Единой России", позже к ним присоединились представители КПРФ и один депутат от Партии Роста. Они заявляли, что не согласовывали свои действия с партией власти и обвиняли руководство муниципалитета в непрофессионализме. Мундеп Роман Аксенкин утверждал, что поддерживает идею роспуска совета, чтобы дать возможность избраться другим людям. Подробнее о противостоянии в "Ульянке" читайте в материале ЗАКС.Ру.

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