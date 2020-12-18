Подходы к Цимбалинскому путепроводу реконструируют за 23 млн рублей

Дирекция транспортного строительства ищет подрядчика на проведение инженерных работ и подготовку проекта реконструкции съездов с Цимбалинского путепровода, уведомили в Смольном.

Речь идёт о ремонте участка дороги по улице Цимбалина от Белевского проспекта до улицы Седова.

Начальная сумма контракта - 22,9 млн рублей. Все желающие поучаствовать в борьбе за тендер могут отправить заявки до 18 января грядущего года.

Подрядчик должен будет подготовить проектную документацию по объекту: кроме того, необходимо будет полностью поменять уже проложенные на участке инженерные сети - с учётом установленных на месте технических средств регулирования движения.

"Все проектные решения необходимо увязать с проектной документацией по реконструкции Цимбалинского путепровода, заказчиком которой является ОАО "РЖД". Также победителю конкурса предстоит провести обследование земель, попадающих в границы проектируемого объекта и имущественно-правовую инвентаризацию расположенных на них объектов", - сообщили детали предстоящих работ в ДТС.

Документация по проектированию должна быть подготовлена к 1 июля 2022 года.