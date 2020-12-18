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17:55

Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

фото ЗакС политика Госдума одобрила законопроект о штрафах за нарушение закона о суверенном интернете

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о штрафах для операторов связи за нарушение закона об устойчивой работе российского сегмента интернета, следует из информации на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским в конце ноября. Они предлагают наказывать за нарушение порядка установки, эксплуатации и модернизации в сети связи технических средств противодействия угрозам устойчивости рунета штрафами в размере от 15 тысяч для граждан до 500 тысяч для юрлиц. Повторные нарушения могут обернуться штрафами в два раза выше – до 1 млн рублей.

Закон об устойчивом рунете вступил в силу в 2019 году. Согласно ему, маршрутизация трафика должна быть перестроена так, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. По официальной версии, это необходимо, чтобы российский интернет бесперебойно функционировал даже при невозможности подключиться к зарубежным корневым серверам. Еще на стадии внесения в Госдуму инициатива вызвала дискуссию о государственном регулировании интернета в России.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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