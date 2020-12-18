"На койку ляжет тот, кому нужен стационар": Главврач Боткинской - о дефиците COVID-мест

Если в Боткиской инфекционной больнице будет наблюдаться дефицит COVID-коек, то пациенты, приближающиеся к выздоровлению, либо будут выписаны на амбулаторное лечение, либо поедут в другие специализированные медучреждения, заявил главврач больницы Денис Гусев. На сегодняшний день, отметил он, заняты 99% коек.

"Что делать, если все 100% коек будут заняты? Значит, на следующий день будет выписка, и опять койки появятся. Для этого и перепрофилировали под COVID-19 другие стационары. Понятно, что одна больница Боткина не может справиться", - приводит высказывание Гусева "Петербургский дневник".

Ранее, напомнил глава медучреждения, можно было выписать пациента при двух отрицательных тестах на COVID-19, однако сейчас это возможно уже на стадии, когда заболевший предельно близок к поправке.

"На койку лег тот, кому требуется стационарное лечение", - констатировал Гусев.

Пациентов из Боткина некоторое время назад направляли в Центр им. Алмазова, однако сейчас всех везут в клинику МЧС либо на реабилитацию в санаторий "Сестрорецкий курорт".

В основном в больницу привозят среднетяжелых и тяжелых пациентов. На сегодняшний день в учреждении соотношение среднетяжелых и тяжелых пациентов следующее: 35-40 тяжелых на 60-65 средней тяжести. Всего развернуто 589 коек, из которых заняты практически все.