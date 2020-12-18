Лисовец: Хочется надеяться, что Петербург выходит на некое плато по коронавирусу

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил, что Петербург все же выходит на плато по коронавирусу.

Лисовец утверждает, что лаборатории еще не вышли на свой максимум, и пару недель назад, когда количество новых заражений было меньше, количество тестов было таким же.

"Хочется надеяться, что мы можем вести речь о выходе города на некое плато, но время покажет. Пока по уровню госпитализации мы видим, что по сравнению с прошлой неделей рост госпитализированных взрослых пациентов продолжается", - сказал Лисовец.

Днем 18 декабря в ходе брифинга заместитель Лисовца Андрей Сарана заявил, что стационары Петербурга работают на пределе, осталось лишь 4% свободных коек для пациентов с коронавирусом. Также Сарана связывал ровное количество новых случаев заражения каждый день – по 3,7 тысяч человек - с тем, что лаборатории, работающие с тестами на инфекцию, исчерпали свою пропускную способность.