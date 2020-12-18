Фигурант "московского дела" Подкопаев вышел на свободу

Фигурант "московского дела" Иван Подкопаев вышел на свободу, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Александра Боркова.

Ранее 18 декабря апелляционный суд в Калужской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Подкопаева. В исправительной колонии № 5 региона он провел около года.

Подкопаева приговорили к трем годам колонии обвинив в том, что 27 июля 2019 года он на протестной акции в Москве распылил перцовый баллончик в сторону полицейских и Росгвардии. Изначально дело Подкопаева рассматривалось в отдельном порядке из-за его признания вины, но после он от признания отказался.

В октябре суд отклонил ходатайство защиты Подкопаева об УДО. Тогда в решении было указано, что он поставлен на учет как склонный к нападению на полицейских, хотя это происходит автоматически при осуждении по ст. 318 УК РФ.