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18 декабря, 20:56

Макаров дал старт акции "Елка желаний"

фото ЗакС политика Макаров дал старт акции "Елка желаний"

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров дал старт новогодней акции "Елка желаний", которую проводит городское отделение "Единой России", сообщили представители партии.

В рамках акции в приемных "Единой России" и входящих в нее депутатов появятся елки, на которых разместят открытки с желаниями детей. Парламентарии будут исполнять эти желания в течение декабря и января.

Макаров заявил, что цель акции – "подарить новогодний праздник и исполнить заветные мечты детей-сирот, детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, которые проходят лечение в больницах и онкоцентрах". Также он пообещал, что волонтеры партии продолжат работу в праздники и помогут украсить госпитали, приемных больниц и колл-центры, где работают с пациентами с коронавирусом.

Также спикер заявил, что волонтеры намерены организовать для медперсонала и пациентов, которым придется встретить Новый год в стационарах, "поздравления с угощением и подарками".

фото: "Единая Россия"


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