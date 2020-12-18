Макаров дал старт акции "Елка желаний"

Спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров дал старт новогодней акции "Елка желаний", которую проводит городское отделение "Единой России", сообщили представители партии.

В рамках акции в приемных "Единой России" и входящих в нее депутатов появятся елки, на которых разместят открытки с желаниями детей. Парламентарии будут исполнять эти желания в течение декабря и января.

Макаров заявил, что цель акции – "подарить новогодний праздник и исполнить заветные мечты детей-сирот, детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, которые проходят лечение в больницах и онкоцентрах". Также он пообещал, что волонтеры партии продолжат работу в праздники и помогут украсить госпитали, приемных больниц и колл-центры, где работают с пациентами с коронавирусом.

Также спикер заявил, что волонтеры намерены организовать для медперсонала и пациентов, которым придется встретить Новый год в стационарах, "поздравления с угощением и подарками".

фото: "Единая Россия"

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