"Даттэбайо": Сергей Боярский вступился за аниме "Наруто"

Депутат Госдумы Сергей Боярский опубликовал в своем Instagram пост, в котором высказался о намерении прокуратуры добиться запрета некоторых аниме-сериалов в России и отдельно вступился за "Наруто".

Боярский отметил, что "японская анимационная культуры" весьма "многообразна и самобытна", и в некоторых случаях претензии прокуратуры "вполне могут быть оправданы". Тем не менее, он, как "отец 12-летней девочки-подростка" оказался "немного удивлен" тем, что под запрет может попасть и "Наруто".

"Мой ребёнок, как и большинство её сверстников, рос и на классике Союзмультфильма, и на Диснее, поёт и песни Победы, и современных поп и рэп звёзд. Она и её друзья с большим интересом и удовольствием смотрят Наруто, обсуждают его, подражают и сопереживают его героям. Несколько раз смотрел этот мульт вместе с дочей - ничего плохого там не увидел. На первый взгляд - захватывающая, приключенческая история про дружбу, страхи, подвиг и трудности", - написал Боярский, напомнив, что сериалу присвоена маркировка 12+.

Накануне стало известно, что прокуратура подала в Колпинский суд иски о запрете в России таких аниме, как "Тетрадь смерти", "Наруто", "Токийский террор", "Эльфийская песнь", а также песни Моргенштерна "Съел деда".

фото: Сергей Боярский / Instagram

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