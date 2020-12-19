В комитете по здравоохранению назвали главные рассадники коронавируса в Петербурге

Замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Евгений Антипов в ходе онлайн-совещания с представителями бизнеса 18 декабря назвал главными рассадниками коронавирусной инфекцией детские сады, культурно-массовые мероприятия и заведения общепита, передает "Фонтанка.ру".

По словам Антипова, "детские и учебные коллективы" оказались на первом месте, как мощный источник распространения заболеваний – как коронавируса, так и других ОРВИ. Комитет поддерживал перевод старших классов на удаленное обучение, но против этого выступал Роспотребнадзор.

На второе место чиновник поставил "отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия". Он отметил, что на них один человек рискует заразить сотню людей вокруг.

Также Антипов выделил как источник распространения коронавируса заведения общепита, торгово-развлекательные центры, торговые площадки и ярмарки. При этом он оговорился, что торговля на улице куда безопаснее.

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге продолжает расти, каждый день в городе стабильно выявляется по 3,7 тысячи новых зараженных. Сейчас, по данным штаба, инфекцию переносят почти 75,5 тысяч петербуржцев.