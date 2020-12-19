120 учителей в Петербурге и Ирина Потехина привились от коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина на своей странице во "ВКонтакте рассказала, что уже 120 учителей в городе сделали прививку от коронавируса.

Прививки педагогам сделали параллельно с вакцинацией медиков. По словам Потехиной, вакцинацию нескольких учителей отложили из-за проблем с их здоровьем: у кого-то был насморк, у кого-то – повышенное давление.

Сама Потехина тоже привилась от коронавируса "в числе других первопроходцев". Она рассказала, что врачи советуют на несколько дней после прививки "поберечь" себя: не заниматься физическими нагрузками, отказаться от бани и не пугаться, если на день-другой будет ощущение недомогания. "Словом - все, как при традиционной прививке от гриппа", - подытожила Потехина.

Через 21 день привившимся введут второй компонент препарата. После этого по плану должен сформироваться длительный иммунитет – на полгода-год. Потехина напомнила, что до конца года в Петербурге откроется более 70 пунктов вакцинации, 11 уже начали работать, каждый пункт в сутки должен принимать по 40-50 человек.

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