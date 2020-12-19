18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:57

РПЦ обсудит со Смольным передачу двух жилых домов у Александро-Невской лавры

фото ЗакС политика РПЦ обсудит со Смольным передачу двух жилых домов у Александро-Невской лавры

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что РПЦ будет обсуждать с властями Петербурга вопрос о передаче двух объектов у Александро-Невской лавры.

Илларион напомнил, что в этих двух келейных корпусах – настоятельском и братском – сейчас располагаются жилые квартиры, часть из которых принадлежит государству, другая часть – гражданам.

"Этот вопрос будет обсуждаться. Я думаю, что решение должно будет приниматься с учетом всего комплекса проблем", - приводит слова Иллариона РИА "Новости". Представитель РПЦ добавил, что в России очень много построенных для церковных нужды зданий, которые сейчас используются не по назначению.

"Церкви, как правило, возвращаются только те здания, которые являются государственной собственностью, и те, для нынешних обитателей которых можно найти новое место жительства или новое место работы", - пояснил иерарх.

Ранее стало известно, что Смольный собирается передать в ведение РПЦ пять квартир в одном доме на Октябрьской набережной и еще две – в другом. Пока соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. В пяти из семи этих квартир проживают 18 человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:57 РПЦ обсудит со Смольным передачу двух жилых домов у Александро-Невской лавры

16:52 120 учителей в Петербурге и Ирина Потехина привились от коронавируса

15:38 Смольный добавит 321 млн рублей на закупку лекарств для COVID-больных

14:50 Смольный выделил почти 40 млн рублей из резервов на закупку пульсоксиметров для скорых

13:34 Песков о реакции Запада на вакцину "Спутник V": Это конкуренция, не всегда добросовестная

12:37 В комитете по здравоохранению назвали главные рассадники коронавируса в Петербурге

12:02 США решили закрыть два последних генконсульства в России

11:17 В России выявили еще 28 тысяч зараженных коронавирусом, в Петербурге - снова 3,7 тысяч

10:20 "Даттэбайо": Сергей Боярский вступился за аниме "Наруто"

18 декабря, 20:56 Макаров дал старт акции "Елка желаний"

18 декабря, 20:50 Беглов отсрочил запрет на продажу алкоголя в маленьких барах Петербурга до 2022 года

18 декабря, 20:18 Фигурант "московского дела" Подкопаев вышел на свободу

18 декабря, 19:52 Лисовец: Хочется надеяться, что Петербург выходит на некое плато по коронавирусу

18 декабря, 19:31 Беглов распространил "детские" выплаты в Петербурге на лиц без определенного места жительства

18 декабря, 18:59 Рогозин сообщил о выводе 28 спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru