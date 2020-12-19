РПЦ обсудит со Смольным передачу двух жилых домов у Александро-Невской лавры

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что РПЦ будет обсуждать с властями Петербурга вопрос о передаче двух объектов у Александро-Невской лавры.

Илларион напомнил, что в этих двух келейных корпусах – настоятельском и братском – сейчас располагаются жилые квартиры, часть из которых принадлежит государству, другая часть – гражданам.

"Этот вопрос будет обсуждаться. Я думаю, что решение должно будет приниматься с учетом всего комплекса проблем", - приводит слова Иллариона РИА "Новости". Представитель РПЦ добавил, что в России очень много построенных для церковных нужды зданий, которые сейчас используются не по назначению.

"Церкви, как правило, возвращаются только те здания, которые являются государственной собственностью, и те, для нынешних обитателей которых можно найти новое место жительства или новое место работы", - пояснил иерарх.

Ранее стало известно, что Смольный собирается передать в ведение РПЦ пять квартир в одном доме на Октябрьской набережной и еще две – в другом. Пока соответствующее постановление проходит антикоррупционную экспертизу. В пяти из семи этих квартир проживают 18 человек.