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10:25

В Петербурге задержали двух школьниц, затушивших Вечный огонь

фото ЗакС политика В Петербурге задержали двух школьниц, затушивших Вечный огонь

Петербургская полиция вычислила и задержала людей, подозреваемых в осквернении Вечного огня в Красном Селе, пишет РБК. Ими оказались две 13-летних школьницы, которые, по версии МВД, днем 19 декабря кидали в мемориал снежки и тем самым затушили пламя. Об инциденте правоохранителям сообщил прохожий, а найти героинь инцидента помогли камеры наружного наблюдения.

Задержанные отделались проведенной с ней профилактической беседой, но родителям применят статью КоАП. Аналогичный случай на этой неделе имел место на Марсовом поле - с той разницей, что речь со стороны полиции шла уже о возбуждении уголовного дела.

Заметным скандалом нынешнего лета в городе стал "пикник" молодежной компании в Кронштадте, решившей на Вечном огне приготовить себе еду. 

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