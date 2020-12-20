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12:45

Депутаты Мосгордумы обратились в СК из-за новых сведений об отравлении Навального

фото ЗакС политика Депутаты Мосгордумы обратились в СК из-за новых сведений об отравлении Навального

Два оппозиционных депутата Московской городской думы, Михаил Тимонов и Евгений Тимонов обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, считая необходимым расследовать факты, которые представлены в новейшем журналистском расследовании обстоятельств отравления Алексея Навального. По словам заявителей, у общественности имеются "хорошо подтвержденные обвинения" в адрес конкретных сотрудников ФСБ.

"Практика неправового воздействия на оппозиционных деятелей является преступной. Категорически недопустимы попытки посредством силовых структур заставить замолчать оппонентов власти, лишить их возможности участвовать в политике, сделать активность наказуемой и даже опасной для жизни", - прокомментировал обращение Тимонов в своем Telegram-канале.

По его мнению, правоохранители должны заниматься не исполнением сугубо политических заказов, а оправдывать расходование денег налогоплательщиков, которые идут на существование их структур. Отметим, что справедливоросса Тимонова и коммуниста Ступина в прошлом году на выборах в МГД поддержал проект Навального "Умное голосование".

Напомним, что в совместном материале Bellingcat, The Insider и CNN, вышедшем 14 декабря, рассказывается о регулярной слежке восьми россиян, связанных с ФСБ и имеющих химическое и медицинское образование, за Навальным перед его резонансным отравлением 20 августа и за три года до того. Президент Владимир Путин, комментируя расследование, заявил, что оно являет собой "легализацию материалов американских спецслужб", что Навальный с ними может быть как-то свзяан и поэтому ФСБ должна "присматривать" за Навальным.

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