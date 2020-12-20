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14:15

На новой акции протеста в Минске массово задерживают граждан

фото ЗакС политика На новой акции протеста в Минске массово задерживают граждан

В разных районах Минска белорусы, находящиеся в состоянии конфронтации с политическим режимом Александра Лукашенко, проводят "Марш народного трибунала". По традиции к резиденции президента в воскресенье стянули бронетехнику, и на улицах прибавилось различного рода силовиков.

С самого утра пошли известия о первых задержаниях. Как пишет местный портал TUT.by, в одних районах ОМОН разгоняет людей, формирующих небольшие колонны, в других - задерживают случайных прохожих без символики поодиночке. Упоминаются случаи жестокого задержания, с неоднократным избиением горожан.

Сегодня, 20 декабря, из изолятора временного содержания отпустили "Мисс Беларусь - 2008" Ольгу Хоженкову после 42 суток административного ареста.

Напомним, что протестующие требуют отставки правящего страной более 26 лет Лукашенко и освобождения всех политзаключенных из тюрем, в которых с момента президентских выборов в августе успело посидеть несколько тысяч человек.

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