Главой петербургского отделения КПРФ избрали 38-летнего Романа Кононенко

В Петербурге накануне вечером состоялась конференция регионального отделения КПРФ. Как сообщили ЗАКС.Ру в партии, по итогам встречи ячейку возглавил Роман Кононенко. На этом посту он сменил депутата петербургского ЗакСа, лидера фракции Ольгу Ходунову.

На коммунистических сайтах Кононенко позиционируется как секретарь ЛКСМ (Ленинского комсомола). Постоянным местом работы нового главы петербургского отделения партии, согласно его профилю "ВКонтакте", следует считать Мариинский дворец. По образованию он журналист, а в ряды системных коммунистов вступил самом начале 2000-х годов.

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